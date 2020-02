PSG – Mercato : Silva, Cavani, Di Maria…Leonardo aurait déjà décidé

true

Pas encore le mercato d’été au PSG, mais peu importe. En France, comme en Europe et dans le monde, l’actualité du club de la capitale permet déjà à certains médias de nous dire ce qu’il risque de se passer au cours des prochains mois. Témoin, UOL Esporte, au Brésil, qui affirme que Leonardo, le directeur sportif du club, a une idée claire : réduire les salaires en cas de prolongations de contrats.

Sont concernés par cette fraîche envie, Thiago Silva, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Les trois premiers seront libres au mois de juin prochain, Di Maria, lui, un an plus tard. Mais la tendance se confirme également pour l’Argentin : pas de nouveau bail si aucun effort salarial n’est consenti.

C’est d’ailleurs ce qui a été proposé à Thiago Silva, dont la prolongation, évoquée depuis des semaines, n’a pas été signée. On comprend mieux pourquoi.