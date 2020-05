PSG – Mercato : Silva pas chaud pour baisser son salaire et prêt à dire adieu à Paris !

true

Capitaine du PSG, le fidèle Thiago Silva (36 ans) aimerait prolonger dans la capitale mais la crise sanitaire pourrait avoir modifié ses envies d’avenir.

Leonardi va avoir sacrément les mains dans le cambouis en vue du mercato. En plus des dossiers épineux comme Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG devra gérer les joueurs en fin de contrat comme Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou encore Thiago Silva. À bientôt 36 ans (le 22 septembre), le capitaine du PSG voit ses rêves de prolonger d’un an l’aventure dans la capitale s’assombrir.

Même si le championnat est terminé, il espère porter encore le maillot parisien dans l’hypothèse où l’UEFA parviendrait à conclure l’actuel épisode de Ligue des champions. « Thiago veut jouer la Ligue des champions avec Paris, a récemment déclaré son agent Paulo Tonietto. Je vais devoir en parler avec Leonardo, avec qui j’ai une excellente relation. Nous verrons. C’est une situation nouvelle et, pour l’instant, nous devons penser à comment surmonter ce moment. »

Fluminense, club de cœur de Silva, lui fait les yeux doux

Pour l’heure, L’Équipe affirme que le PSG n’a émis aucune offre de prolongation à Silva. Ce dernier perçoit un million d’euros brut par mois et n’a pas montré beaucoup de signes favorables à une réduction collective de salaire ces derniers temps. Pire, le Brésilien pourrait décider de ne plus rentrer en France ! « Si ses compatriotes du club (Marquinhos et Neymar) aimeraient le voir rester, aujourd’hui, la probabilité qu’il quitte la France prend un peu plus d’épaisseur, explique le quotidien sportif. Confiné au Brésil dans sa nouvelle maison, il n’est pas exclu qu’il demeure au pays définitivement. Les dirigeants de Fluminense, son club de cœur, lui font les yeux doux depuis plusieurs jours. »