PSG – Mercato : Telles, Hernandez…pourquoi Paris se rabat sur Kurzawa

Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Layvin Kurzawa pourrait finalement rester au PSG quatre saisons de plus. Les raisons d’un tel revirement.

C’est la surprise de ce début de mercato au PSG. Et cela ne concerne ni Edinson Cavani, ni Thiago Silva, pas plus que Mauro Icardi. Mais Layvin Kurzawa, latéral gauche et doublure de Juan Bernat la saison passée, que l’on imaginait volontiers sur le départ (Angleterre) au cours des prochaines semaines.

Alors que le club de la capitale avançait ses pions sur Alex Telles (Porto), et ne se montrait pas insensible au profil de Lucas Hernandez (Bayern Munich), Leonardo aurait finalement décidé de soumettre une prolongation de contrat à Kurzawa. Pour quatre ans avec une très nette revalorisation salariale. Etonnant ? Oui et non. Surtout lorsqu’on lit l’article du Parisien, ce matin, consacré à la possible transaction.

« Alex Telles, le Brésilien de Porto pour qui le PSG avait un faible, est vite devenu inaccessible en raison de la gourmandise des dirigeants portugais, qui ne souhaitaient pas libérer leur joueur en dessous de 30 millions d’euros. Un prix nettement en dessous de celui de Lucas Hernandez, transfert le plus cher de l’histoire du Bayern Munich (80 M€), qui ne laisserait pas, non plus, Paris insensible. Mais quitte à recruter français, autant ne pas aller chercher ailleurs – et pour beaucoup plus cher – ce qu’on a sous la main. »