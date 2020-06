PSG – Mercato : Théo Hernandez en dit plus sur son avenir !

true

Cible du PSG, Théo Hernandez (22 ans) a fait le point sur son avenir. Le latéral gauche souhaite rester au Milan AC pour la prochaine saison.

Le PSG vise les frères Hernandez pour renforcer son arrière-garde. Mais si Lucas (24 ans) a ouvert la porte, Théo (22 ans) vient plutôt de la fermer. Transféré l’été dernier au Milan AC, l’ancien du Real Madrid se sent bien en Lombardie. Il a pris part à 26 rencontres de Série A. En plus, Théo Hernandez a su se montrer décisif avec 5 buts et 3 passes décisives. Son énergie débordante et ses qualités offensives attirent l’intérêt du PSG.

Malgré une cour assidue du club de la capitale, qui souhaite remplacer Kurzawa (27 ans) en fin de contrat et sur le départ, le benjamin des Hernandez a clarifié son avenir. Interrogé au micro de la radio espagnole Onda Cero, le latéral gauche du Milan AC a évoqué sa situation personnelle : «Je suis très heureux ici et très content de la saison que je fais. Je dois continuer sur ma lancée. Après, on verra. »

Énigmatique dans un premier temps, le natif de Marseille a poursuivi avec franchise : « Je suis très heureux à Milan. Il me reste quatre ans de contrat et c’est ici que j’ai envie d’être. » Cette déclaration va ravir les dirigeants lombards.

Selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri comptent s’activer pour conserver leurs meilleurs éléments. Au même titre que Gianluigi Donnarumma (21 ans) et Ismaël Bennacer (22 ans), le cas Théo Hernandez est considéré comme une priorité. Le Milan AC veut commencer au mieux l’ère Ralf Rangnick. Désormais, le PSG sait à quoi s’en tenir.