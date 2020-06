PSG – Mercato : Thiago Silva à la conquête d’un nouveau pays !

Le PSG s’apprête à dire au revoir à ses historiques. En fin de contrat, Thiago Silva (35 ans) et Edinson Cavani (33 ans) vont quitter la capitale dans quelques mois. Si l’Uruguayen va quitter le PSG au 30 juin, le capitaine du PSG va attendre le terme de la saison pour connaître une autre aventure.

Après le Portugal, la Russie, l’Italie et la France, Thiago Silva devrait filer à l’anglaise pour sa prochaine destination sur le Vieux-Continent. L’Auriverde possède des touches sérieuses avec des clubs outre-Manche. Selon Calciomercato.com, le taulier du PSG a trois touches sérieuses avec Everton, Tottenham et Wolverhampton.

Après le PSG, Silva et Ancelotti vont peut-être se retrouver

Pour attirer le natif de Rio de Janeiro (Brésil), Everton possède un avantage de taille dans sa manche. Débarqué au bord de la Mersey la saison dernière, Carlo Ancelotti se verrait bien faire de son ex-joueur un rouage important de son effectif. À Goodison Park, Thiago Silva retrouverait ainsi un entraîneur dont il a toujours loué la compétence et avec qui il a noué une relation privilégiée depuis le PSG (2009-2012).

Mais, Thiago Silva aura aussi la possibilité d’être dirigé par un autre Mister. Le Special One, José Mourinho cherche à densifier son axe central qui l’a déçu cette année. Vertonghen et Alderweireild arrivent en fin de cycle. Replacé en défense central, Eric Dier ne donne pas satisfaction. « TS » représente une belle opportunité pour les Spurs d’accompagner le fougueux Davinson Sanchez (24 ans).

Enfin, il y aura Wolverhampton et sa colonie de Portugais. Dans ce nouvel ambitieux de Premier League, le futur ex pensionnaire du Parc des Princes n’aura pas de mal à s’intégrer. À l’instar du PSG à son arrivée, il pourrait continuer à faire progresser un club qui nourrit de grandes aspirations pour le futur. Entre Everton, Tottenham et Wolverhampton, Thiago Silva ne manque de prétendants pour poursuivre la suite de sa carrière.