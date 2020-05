PSG – Mercato : Thomas Meunier remplacé par un compatriote ?

true

D’après Le 10 Sport, le Paris Saint-Germain envisagerait de remplacer Thomas Meunier … par son successeur en sélection Timothy Castagne (Atalanta Bergame).

Et un international belge en remplaçait un autre au Paris Saint-Germain ? On le sait : Thomas Meunier (28 ans) n’ira pas au delà de son contrat et quittera le club lors de la prochaine période des transferts. En quête d’un remplaçant, Leonardo regarde beaucoup ce qui se fait en Italie… Et pas seulement du côté de la Juventus de Turin ou de la Lazio de Rome.

Si l’on en croit « Le 10 Sport », le directeur sportif du PSG regarde également ce qui se passe du côté de l’Atalanta Bergame, quart de finaliste de la Ligue des Champions et belle surprise de la saison européenne pré-coronavirus.Un nom a notamment retenu l’attention de Leonardo : celui de Timothy Castagne (24 ans).

Néo-international belge (7 capes, 2 buts), Castagne réalisait une belle saison en Lombardie (19 apparitions, 2 buts, 2 passes décisives) avant l’arrêt de la saison. Autre avantage de cette piste : l’ancien joueur de Genk, qui sort de trois saisons en Serie A, n’a plus qu’un an de contrat à l’Atalanta. Pour l’heure, le PSG ne fait qu’observer cette piste mais il n’est pas impossible que « Leo » passe à l’action une fois le Mercato lancé…