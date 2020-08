PSG – Mercato : Thomas Meunier tance Leonardo

true

Dans un entretien accordé à la RTBF, Thomas Meunier, parti rejoindre le Borussia Dortmund, a critiqué l’attitude du PSG et de Leonardo.

Thomas Meunier (28 ans) a la dent dure envers le PSG et Leonardo. Depuis sa signature au Borussia Dortmund, en qualité de joueur libre, le Belge est critiqué. Les supporters parisiens reprochent au joueur sa volonté de rallier directement l’Allemagne pendant que les Rouge et Bleu s’apprêtent à jouer leur avenir européen.

Dans un entretien accordé à la RTBF, média belge, le latéral droit s’est confié. Il désirait finir la saison avec le club de la capitale. Il a critiqué vivement l’attitude de Leonardo. « J’avais eu Leonardo au téléphone et il me demande. « Est-ce que toi tu es encore prêt à jour la Champions League ? » Je lui dis à 100%, je serai concerné jusqu’au bout, confesse Meunier. Même si c’est pour se faire sortir en 1/4 de finale. Je veux être avec le groupe, je veux vivre mes derniers instants aussi intensément que possible et jouer avec le PSG la Champions League et les deux Coupes (…). Finalement, qu’est-ce que je lis dans la presse ? Que Meunier ne veut pas prolonger avec le PSG, ça ne l’intéresse pas… »

Dans la suite de son propos, Meunier, qui s’est engagé jusqu’en 2024 dans la Ruhr, a continuer à fulminer par rapport au directeur sportif du PSG. « C’était un peu ingrat au niveau de la communication. Puisque tout était clair. Le fait de ne pas avoir trouvé d’accord entre Paris et Dortmund, ne veut absolument pas dire que je refuse de prolonger, puisqu’il n’y a pas eu d’accord. Donc il n’y a même pas eu de proposition. La 1ère étape, c’était trouver un accord entre Paris et Dortmund et après, trouver un accord entre Paris et Meunier. Et c’est là où la communication de Leonardo, puisque c’est lui qui gère le dossier, a été un petit peu tronquée… Ce n’était pas très très correct. »