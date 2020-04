PSG – Mercato : Tonali (Brescia) prêt à donner un coup de main à Leonardo ?

true

L’arrivée au PSG de Lucas Paqueta (Milan AC) pourrait être facilitée par le transfert de Sandro Tonali, autre cible de Leonardo, vers le club lombard.

Sandro Tonali et Lucas Paqueta font partie des joueurs pistés par le PSG en Italie, où Leonardo apprécie beaucoup le Calcio. Le Brésilien y a encore ses antennes. Et selon Calciomercato, l’arrivée de Paqueta dans la capitale pourrait se concrétiser si Tonali quittait Brescia pour le Milan AC.

L’affaire n’est pas gagnée car Tonali est sur les tablettes de la Juventus et de l’Inter, mais Tuttosport croit savoir que le Milan AC s’apprête à formuler une offre comprise entre 25 et 30M€. De son côté, le PSG serait concurrencé, pour Paqueta, par le Benfica Lisbonne et la Fiorentina.