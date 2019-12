PSG – Mercato : Tuchel a de quoi être serein pour un de ses chouchous

true

Alors que le Mercato hivernal va ouvrir ses portes, le PSG est comme toujours scruté avec attention. Notamment les joueurs qui n’ont pas un temps de jeu suffisant. Julian Draxler fait notamment partie de cette catégorie.

Même s’il a longtemps été diminué par les blessures, le milieu offensif allemand ne semble pas faire partie des premiers choix de Thomas Tuchel… Sans que le coach allemand n’ait nécessairement envie de le voir partir pour autant.

Attaché à son compatriote, et malgré d’évidentes convoitises, Thomas Tuchel peut néanmoins être rassuré. La perspective de voir partir Julian Draxler cet hiver est plutôt improbable. En cause, son colossal salaire de 7,2 millions bruts par an qui en fait un objectif impossible à atteindre pour les trois clubs ayant manifesté leur intérêt récemment (le Hertha Berlin, l’OGC Nice et le FC Séville). A moins qu’un club aux moyens supérieurs se manifestent, Thomas Tuchel devrait donc compter sur un de ses jokers pour six mois minimum.