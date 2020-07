PSG – Mercato : Tuchel encense Thiago Silva

true

En conférence de presse après la démonstration face à Waasland-Beveren (9-0), Thomas Tuchel a confirmé l’importance de Thiago Silva pour la fin de saison.

En fin de contrat au 30 juin, Thiago Silva (35 ans) a décidé de prolonger au PSG pour clore la saison. Cette dernière a été rallongée en raison de la pause forcée liée au Covid-19. À contrario de Meunier (parti au Borussia Dortmund), de Kouassi (parti au Bayern Munich) ou de Cavani, O’Mostro veut finir en apothéose son aventure en Rouge et Bleu.

Titulaire, vendredi soir, pour la victoire face à Waasland-Beveren (9-0), l’Auriverde était même le capitaine. En conférence de presse, Thomas Tuchel a justifié son choix. Pour lui, Silva restera capitaine tant qu’il sera sous contrat avec le club de la capitale. « S’il est sur le terrain, c’est le capitaine. C’est clair. Ce sera mon capitaine jusqu’au dernier jour. »

Au PSG, Silva reste en ballottage avec Kimpembe et Marquinhos

Mais, le capitaine du PSG devra faire avec la concurrence de Marquinhos et Kimpembe. Face à ces jeunes équipiers, Silva ne partira pas avec de l’avance. Dans la suite de son propos, Tuchel a botté en touche sur la place de « TS » dans la hiérarchie. « Premier dans la hiérarchie ? C’est comme au début de la saison. On a Marquinhos, Presnel Kimpembe et Thiago Silva au plus haut niveau en Europe. On est très heureux qu’ils soient là tous les trois. Si on joue à deux en défense centrale, je dois en choisir deux. Le plus important est d’arriver avec les trois. C’est peut-être juste une question de sentiment avant les matches pour savoir qui jouera. Je ne peux pas dire qui jouera à ce moment. Il est nécessaire d’avoir plusieurs défenseurs pour atteindre tous nos objectifs. »

Pour la dernière ligne droite de la saison, les pensionnaires du Parc des Princes compteront sur l’apport de Silva. Il reste les finales de coupes nationales et la Ligue des Champions pour que « Captain Silva » continue à garnir sa vitrine à trophées.