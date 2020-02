PSG – Mercato : Tuchel prêt à snober Cavani jusqu’au bout ?

true

Alors qu’il souhaitait rejoindre l’Atlético Madrid, Edinson Cavani finira la saison au PSG. Et selon Raymond Domenech, ce sera sur le banc.

En fin de contrat au mois de juin, Edinson Cavani souhaitait quitter le PSG dès cet hiver mais son transfert à l’Atlético Madrid a capoté. Le PSG a refusé deux offres des Colchoneros et ceux-ci ont préféré mettre un terme au dossier, tout en continuant de discuter avec Cavani pour une arrivée en juin.

31 janvier 2012 ✍️ Thiago Motta

31 janvier 2013 ✍️ David Beckham pic.twitter.com/KiFzBhLU10 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2020

D’ici là, El matador, meilleur buteur de l’histoire du PSG, sera sans doute le 5e élément en attaque derrière les 4 Fantastiques (Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi). Et même si Mauro Icardi ne marque plus depuis 5 matches et que Kylian Mbappé est dans une petite forme lui aussi en ce début d’année, un temps de jeu très réduit attend Cavani selon Raymond Domenech.

« Il risque de très peu jouer, a avancé l’ancien sélectionneur dans l’émission L’Equipe du Soir. Je pense que Tuchel ne lui donnera pas beaucoup de temps de jeu, surtout pas dans les matches importants. S’il sort Icardi, je pense qu’il préférera repositionner Mbappé en 9 plutôt que de faire entrer Cavani. » A voir…