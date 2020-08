PSG – Mercato : Tuchel sur la sellette ?

true

En cas d’élimination du PSG, en quart de finale de la C1 face à l’Atalanta Bergame, Thomas Tuchel pourrait quitter le club de la capitale.

À Faro, au Portugal, le PSG se prépare pour le rendez-vous le plus important de sa saison. Mercredi, la bande à Neymar défiera l’Atalanta Bergame, en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis les trois dernières saison, les Rouge et Bleu ont passé le cap des huitièmes de finale. Mais, comme le veut sa devise, les pensionnaires du Parc des Princes veulent voir plus grand et rejoindre le dernier carré.

En cas de qualification, Thomas Tuchel sera le premier coach du PSG a envoyé le club en demi-finale de C1 depuis 1995. Au siècle dernier, c’était Luis Fernandez qui avait guidé les siens. S’il réussit cette tache, le technicien allemand est quasiment certain d’arriver au bout de son contrat (juin 2021) sur le banc du club de la capitale.

Pour se séparer de Tuchel, le PSG devra verser un chèque de 15 M€

En revanche, en cas de scénario catastrophe, Thomas Tuchel serait sur un siège éjectable. Selon l’Equipe, après la défaite de Paris à Dortmund (2-1, 8e de finale aller), Nasser Al-Khelaïfi a pensé à licencier son coach en cas d’élimination au retour face au BVB. Un faux-pas face aux Bergamasques pourrait avoir les mêmes conséquences.

Mais, comme à l’accoutumée, un licenciement coûterait cher au PSG. Toujours dixit le quotidien sportif, l’organigramme parisien devrait verser peu ou prou 15 millions d’euros à Thomas Tuchel, ainsi qu’au staff. En période de crise économique, Paris réfléchirait à deux fois à cette hypothèse. Selon la presse transalpine, Leonardo garderait contact avec Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus. Gouverner, c’est prévoir… Thomas Tuchel le sait, le PSG a déjà pris ses dispositions.