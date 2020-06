PSG – Mercato : un attaquant barre la route du Real Madrid à Mbappé

true

La star du PSG Kylian Mbappé (21 ans) affole toujours plus ses prétendants. Liverpool pourrait doubler le Real Madrid pour s’offrir le champion du monde.

Engagé jusqu’en 2022 au PSG, Kylian Mbappé (21 ans) attire les convoitises des plus grandes cylindrées européennes. Parmi elles, le Real Madrid est promis, tôt ou tard, à accueillir le champion du monde 2018. Zinédine Zidane et Florentino Perez sont en admiration devant la star française. D’autres anciennes légendes de la Maison Blanche appellent le club à recruter l’avant centre.

Mais, selon Mundo Deportivo, Mbappé pourrait voir son rêve d’enfant brisé par Sadio Mané (28 ans). Le Sénégalais, sous contrat jusqu’en 2023, a refusé plusieurs approches de Liverpool pour étendre son bail. L’ancien du FC Metz serait également sur les tablettes du Real Madrid. L’ailier gauche est auteur d’une saison remarquable avec le leader de la Premier League. Mané a inscrit 14 buts et offert 9 passes décisives en 27 rencontres. De quoi faire tourner la tête du club madrilène.

Liverpool pourrait offrir 220M€ au PSG pour Mbappé

Pour suppléer le supersonique ailier, les Reds commencent déjà à scruter le marché pour dénicher le successeur idoine. Pour continuer à concourir sur tous les tableaux, Liverpool aimerait s’attacher les services de Kylian Mbappé. Le champion d’Europe en titre serait prêt à offrir 220M€ au PSG. Le club de la capitale avait déboursé 145M€ en juillet 2018, après un prêt, auprès de l’AS Monaco pour s’offrir « Kiki ».

Sur les bords de la Mersey, Mbappé rejoindrait Jurgen Klopp. L’entraîneur allemand est aussi un grand fan du joueur. Ces dernières semaines, l’ancien coach du BvB Dortmund se serait entretenu avec l’entourage du buteur pour connaître ses aspirations futures.

Mais, le Paris Saint-Germain ne s’est pas encore avoué vaincu face à la concurrence. Leonardo et le Qatar souhaitent prolonger Kylian Mbappé. En plus de ses qualités exceptionnelles, la star française est devenue une image de marque à conserver. Cela sera pas une mince affaire pour le club de la capitale tant le natif de Paris a l’ambition de marquer le football européen de son empreinte. Entre Bernabeu et Anfield, Mbappé aura le choix pour son avenir. Il pourrait aussi être dépendant de la suite de la carrière de Sadio Mané.