PSG – Mercato : un départ imminent en Belgique se précise

L’information est donnée depuis quelques minutes par nos confrères belges de la Dernière Heure : le jeune défenseur central du PSG, Moussa Sissako, est en passe de rejoindre le Standard de Liège.

On reprend les propos du média : « Moussa Sissako, actif au PSG, est proche de rejoindre le Standard sur base d’un prêt avec option d’achat . Du haut de son mètre 89, Sissako sait jouer des deux pieds et donc aux deux postes de l’axe défensif. A 19 ans, l’international espoir malien est présenté comme une grande promesse et plusieurs clubs européens le suivaient de près. Il s’agirait donc d’une belle pioche pour la direction liégeoise. Il devrait passer la visite médicale ce week-end. »

A noter que Sissako, qui dispute notamment la Youth League avec le club de la capitale, est sous contrat avec le PSG jusqu’au mois de juin 2021.