PSG – Mercato : un ex-président fait l’éloge de Cavani

Dans France Football, Michel Denisot a rendu hommage à Edinson Cavani. Libre de tout contrat, l’ancien avant-centre du PSG va quitter la capitale.

Comme Cavani et le PSG, l’adage veut que les histoires d’amour finissent mal. En fin de contrat avec le club parisien, l’Uruguayen a repoussé une prolongation de contrat de quelques mois. Offerte par Leonardo, l’extension de bail aurait permis à Edinson Cavani (33 ans) d’essayer de remporter la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu.

Critiqué pour cette décision par les supporters, l’ancien du Napoli assume. Il préfère donner la priorité à un prochain juteux contrat en Europe. Ainsi, il laisse l’attaque parisienne orpheline. Dans France Football, Michel Denisot, ex-président du PSG (1991-1998), a rendu un hommage appuyé au « Matador » : « Il a créé un lien très fort avec le public, avec les supporters, parce qu’il est authentique, sincère, engagé et généreux. Il a beaucoup de valeur, de charisme, de générosité. Chaque grand joueur est très spécifique. Mais, je le comparerais à Raï, qui était là à 100%, qui s’est attaché au club. Il me fait penser à lui. Il m’a fait vibrer, on est avec lui quand il est sur le terrain, ce n’est pas le cas de tous. »

Pour Denisot, Cavani est « un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG »

Meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), Cavani laissera un goût d’inachevé aux tribunes parisiennes. Forcément, le temps tassera cet affront, vécu parfois comme une trahison. Pour Denisot, son départ ne modifie pas sa perception du buteur : « Sur cinquante ans, il est compliqué de se limiter à cinq attaquants. Mais il fait partie des miens, oui. Il est un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG et de ceux qui resteront dans le cœur du public. C’est un lien très important. Son départ ne change rien. Il respecte son contrat. J’avais seulement rêvé qu’il marquerait à la 119e minute le but de la victoire en finale de la Ligue des champions.” Pour espérer réaliser le rêve parisien de gagner une Ligue des Champions, le PSG comptera sur Mauro Icardi. L’Argentin a été recruté, en provenance de l’Inter Milan, pour prendre la suite du natif de Salto (Uruguay).