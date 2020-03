PSG – Mercato : un joueur déjà d’accord pour rejoindre Dortmund ! 

true

C’est sans supporters que le PSG accueille le Borussia Dortmund ce soir en 8e de finale retour de Ligue des championnat, en raison du Coronavirus. Un match pour lequel Thomas Meunier est suspendu. Un Meunier que le journaliste de RMC Daniel Riolo a épinglé hier soir.

« Thomas Meunier n’a plus la tête au PSG ! Son contrat est fait à 90% avec le Borussia Dortmund pour l’année prochaine, a-t-il soutenu. Tous les éléments sont entre les mains des deux parties. Il est un peu fâché avec le PSG, car Tuchel l’a carré en début de saison. On est au mois de mars, il n’y a aucune prolongation sur la table. Meunier sait déjà que le PSG ne veut plus de lui. Il sait également que l’entraîneur n’est pas fan de lui. Il est donc logique qu’il cherche un club. Il l’a trouvé, c’est le Borussia Dortmund ».

Selon Riolo, Meunier a menti en affirmant qu’il ne savait pas qu’il était sous la menace d’une suspension, à l’aller, en Allemagne. « Sa menace de suspension ? Il le savait. C’est un bidon complet. On peut reprocher beaucoup de choses au PSG, mais il y a au moins une administration et il y a des gens qui vont voir les joueurs et c’est écrit dans le vestiaire, je vous l’assure à 100% ».