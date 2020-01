PSG – Mercato : un manque de respect à l’égard d’Edinson Cavani ?

true

Très courtisé, que ce soit en Espagne par l’Atlético Madrid, en Italie par l’Inter Milan ou en Angleterre par Arsenal et Manchester United, Edinson Cavani devrait terminer la saison au PSG. Et partir libre en juin.

Thomas Tuchel tient à avoir un remplaçant à la hauteur en cas de blessure de Mauro Icardi. Pour Jérôme Alonzo, il s’agit clairement d’un manque de respect du club de la capitale envers le meilleur buteur de son histoire.

« Ce serait bien qu’on arrête de prendre ce grand Monsieur Cavani pour un con. Tuchel le met tricard depuis un an et demi. Ça fait six mois qu’il ne débute pas, même quand l’équipe C joue. Maintenant, le PSG va lui expliquer qu’il ne peut pas finir sa carrière dignement dans un grand club européen car il a besoin de lui en coupes et dans les matchs en bois en championnat. Si c’est tout le respect que Paris a pour un joueur qui a été exemplaire de bout en bout… »

« J’aimerais que le PSG lui offre une sortie digne, au moins qu’il puisse choisir la fin de l’histoire. Si Icardi ne se blesse pas, il ne jouera pas les gros matchs. Pour ce qu’il a fait pour ce club, pour l’exemple qu’il a montré, il aurait au moins eu le droit de choisir sa sortie. Et lui, il voulait partir pour aller dans un grand club européen, qui le voulait absolument. Le PSG le bloque pour lui faire jouer des matchs bidon, je trouve que c’est injuste pour lui. »