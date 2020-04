PSG – Mercato : le Real Madrid prêt à se compliquer la vie pour Mbappé ?

true

Le tabloïd anglais, The Sun, est catégorique : Liverpool, qui pourrait perdre Sadio Mané cet été, voudrait le remplacer par Kylian Mbappé.

Attention aux rumeurs. Et notamment celles des tabloïds britanniques qui commencent déjà à s’en donner à coeur joie alors que le Mercato d’été n’a toujours pas de dates. Ni d’ouverture, ni de fermeture, coronavirus oblige. Cette fois, place au dossier Kylian Mbappé (PSG) qui suscite les espoirs les plus fous des supporters de…Liverpool.

La raison ? Un article du Sun qui nous explique que le Real Madrid est prêt à toutes les folies cet été afin de recruter l’attaquant Sadio Mané. Et mettre dans la balance pas loin de 140 millions d’euros pour le transfert. Ce qui, déjà, est pour le moins excessif, mais passons…Avec cet argent frais, les dirigeants des Reds, Jurgen Klopp en tête, mettraient dès lors le paquet sur Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Nike en appui

Les Reds qui, tenez-vous bien, auraient dans leur dossier un avantage non négligeable : Nike. L’équipementier américain, qui vient de signer un contrat colossal avec le club de la Mersey, a pour ambassadeur en France un certain Mbappé. Et pourrait donc profiter de la venue du natif de Bondy pour faire exploser la vente de maillots dès le prochain Mercato d’été.

Crédible ? Pas totalement, non. On imagine plutôt le Real Madrid loin devant dans les aspirations du joueur… Et on voit mal les Merengue se tirer une balle dans le pied sur un dossier qui fait l’unanimité au sein de l’Etat-major.