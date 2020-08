PSG – Mercato : un problème inattendu pourrait se poser à Leonardo

true

Leonardo ne faisait pas du dossier du second gardien du PSG une priorité estivale. Cela pourrait rapidement changer…

Si le Paris Saint-Germain cherche prioritairement un latéral droit, un défenseur central et un milieu de terrain athlétique pour compléter son effectif, le club de la Capitale regarde aussi le marché des deuxième gardien. Doublure de Keylor Navas cette saison, Sergio Rico ne sera pas conservé à l’issue de son prêt en provenance du FC Séville. Si le Real Madrid ne conservera pas Alphonse Areola, il n’est pas non plus que l’international français revienne à Paris pour s’asseoir sur le banc.

Pas forcément pressé à avancer sur ce dossier, Leonardo comptait sur la promotion de Marcin Bulka (20 ans), l’actuel numéro 3 arrivé il y a un an en provenance de Chelsea pour gagner un rang en cas de besoin… Sauf que le jeune Polonais semble avoir d’autres plans.

Bulka pourrait aussi lâcher le PSG

Interrogé par le média de son pays « Meczyki », l’agent de Bulka, Stefano Castagna a ouvert la porte à un départ à l’étranger pour passer n°1 : « Marcin suscite de l’intérêt sur le marché. Le Genoa ? C’est possible, mais ce n’est pas la seule option. Le mercato est long. Nous prenons notre temps. Nous trouverons la bonne solution pour Marcin une fois la Ligue des Champions terminée ».

Ne disposant pas d’un budget extensible sur ce Mercato mais désireux de faire quelques coups, le PSG va devoir trouver la solution la moins mauvaise pour épauler Keylor Navas… Et contenter tous ses gardiens de but.