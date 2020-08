PSG – Mercato : un rebond prestigieux se dessine pour Thiago Silva

true

Thiago Silva, le défenseur central du PSG, va terminer son aventure avec le club de la capitale. Et sa destination se précise.

Ce dimanche soir, le PSG va vivre un rendez-vous unique dans son histoire avec la finale de Ligue des champion à disputer face au Bayern Munich. Un match avec un retentissement particulier pour un certain Thiago Silva puisque pour le défenseur parisien, ce sera le dernier sous la tunique rouge et bleue.

Le PSG a décidé de donner une nouvelle ouverture à son axe central et avec ses 35 ans, Thiago Silva ne fait plus partie du projet parisien. Non prolongé, le défenseur brésilien semblait se diriger vers l’Italie. Ces derniers jours, un accord avec la Fiorentina a même été annoncé. La réalité serait sensiblement différente.

En effet, les médias anglais The Athletic et The Guardian assurent ce vendredi que Chelsea serait très intéressé par l’arrivée de Thiago Silva. Une tendance confirmée par la Chaine Telefoot qui a annoncé à son tour que le Brésilien aurait fait de la destination londonienne sa priorité. Reste à voir désormais si les discussions aboutissent.