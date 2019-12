PSG – Mercato : un transfert qui pouvait rapporter gros annulé par Leonardo ?

true

Annoncé sur le départ en janvier, le milieu de terrain argentin Leandro Paredes pourrait finalement être conservé par Leonardo au PSG en raison de ses dernières bonnes prestations.

Dimanche dernier, Leandro Paredes a été le déclencheur de la victoire parisienne à Saint-Etienne (4-0). C’est lui qui a inscrit le premier après douze minutes de jeu et c’est en commettant un attentat sur lui que Jean-Eudes Aholou a été expulsé. Après six premiers mois catastrophiques dans la capitale, l’Argentin semble proche de son meilleur niveau.

Ce qui pourrait inciter Leonardo à le conserver alors que l’ancien du Zénith semblait poussé vers la sortie en janvier. Pour Christophe Dugarry, en tout cas, il peut s’inscrire dans une rotation, sans pour autant viser une place dans le onze de départ pour les gros matches…

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Paredes, futur titulaire à Paris ? Non, je ne pense pas. Mais je suis ravi de voir ce que garçon nous montre des qualités. Je suis souvent trop dur avec les joueurs qui n’avancent pas. Mais ce qu’il a fait lors des derniers matchs c’est bien, bravo. Contre l’ASSE, c’est difficile de juger car Paris était en supériorité numérique. »

« Mais dans certains matchs, il faisait tout à l’envers, il faisait les mauvais choix etc, donc il n’y a une progression. Néanmoins, il passe en troisième ou quatrième position au milieu derrière Marquinhos, Verratti et Gueye selon moi. Je pense qu’il part trop tard dans la course pour être titulaire mais il peut être une bonne solution pour les fins de match, avec une bonne frappe notamment. »