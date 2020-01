PSG – Mercato : une cible de Leonardo pourrait devenir son bourreau dans un mois

true

Leonardo songerait à renforcer le PSG avec un milieu défensif expérimenté. C’est que le directeur sportif brésilien sait que Marquinhos apprécie moyennement d’évoluer en sentinelle et que les autres joueurs de son effectif à ce poste ne sont pas suffisamment forts pour les grandes échéances de la Champions League.

Il convoite de longue date un Emre Can dans l’impasse à la Juventus Turin. Le milieu de terrain allemand n’a pas été inscrit sur les listes pour la C1 en début de saison et a reculé dans la hiérarchie depuis l’arrivée de Maurizio Sarri l’été dernier. Pour lui, un départ s’impose cet hiver s’il souhaite participer à l’Euro 2020 avec l’Allemagne.

Le PSG a longtemps été dans la course pour le récupérer. Mais aujourd’hui, il serait distancé par Tottenham et surtout le Borussia Dortmund, selon les médias allemands. Can ne serait pas insensible à l’intérêt des « Schwarzgelb », adversaires du PSG en 8es de finale de la C1 et qui se sont bien relancés dans la course au titre en Bundesliga.