PSG – Mercato : une clause change tout dans le dossier Mauro Icardi

Le PSG semble vouloir conserver Mauro Icardi pour le moment. Mais une donnée importante pourrait peser lourd.

Parmi les nombreux dossiers en cours au PSG, Leonardo doit gérer celui de Mauro Icardi. L’attaquant argentin a réalisé des débuts convaincants à Paris avant de perdre peu à peu la confiance de Thomas Tuchel. Mais cela ne changerait pas la volonté parisienne de le conserver.

Sur l’antenne de Sky, le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio a mis les choses au point dans ce dossier. «Le PSG est très content de lui, ils ont l’intention de le racheter. Après, il est clair que tout ce qui s’est passé avec le Coronavirus a ralenti le processus, même si l’option d’achat expire le 30 mai. Il est possible que Leonardo demande une remise sur le prix, mais l’Inter s’attend à recevoir du PSG 70M€.»

Mais surtout, Di Marzio a révélé qu’une clause importante existait dans le cas d’une revente immédiate du joueur en Italie. Une donnée qui va forcément influer sur l’issue. « Ensuite, il y a une clause qui dit que si le Paris Saint-Germain vend Icardi à une équipe italienne après l’avoir racheté – dans ce cas de figure la Juventus – 15M€ de plus devront aller dans les caisses de l’Inter. Le PSG devrait alors verser 85M€ à l’Inter. Une telle opération ne serait pas évidente avec les finances actuelles. Ça me semble un peu extrême comme plan. La Juventus est vigilante, elle voit si elle peut échanger. Il faut voir si le PSG le veut. La seule chose qui est sûre, c’est qu’avant l’interruption, le PSG était très satisfait de la performance globale d’Icardi et voulait le racheter. Voyons ce que fera Leonardo, mais l’Inter est serein et attend que l’option d’achat soit exercée par Paris », conclut le journaliste.