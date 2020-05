PSG – Mercato : une confidence décisive lâchée sur la situation de Neymar

true

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar, est de nouveau lié au FC Barcelone ce dimanche. Mais la réalité semble bien différente.

Ce dimanche, le quotidien catalan Sport a décidé de relancer le dossier Neymar au FC Barcelone avec du grand classique. Selon eux, le Brésilien aurait toujours l’envie prioritaire de retourner au sein du club catalan cet été.

Pourtant, plusieurs obstacles semblent s’opposer désormais. Le plus important étant l’impossibilité du club catalan pour conclure à l’heure actuelle un dossier de cette envergure économique. Mais il semble aussi que du côté de Neymar, la donne soit moins claire.

En effet, si l’on en croit Ander Herrera qui s’est confié à ESPN, la star parisienne est loin d’être rongé par le blues. Au contraire, avant la période de confinement, Neymar se sentait comme un poisson dans l’eau à Paris. « Je me souviens qu’environ trois semaines avant que cette situation n’arrive, j’ai parlé avec Neymar. Nous étions en train de dîner et je lui ai dit qu’il n’avait jamais été aussi heureux depuis que je suis venu à Paris. Il m’a dit qu’il ne s’était jamais senti aussi bien que maintenant avec l’équipe et le groupe. Donc si l’un des meilleurs joueurs du monde, qui peut changer de jeu et vous apporter un trophée, vous dit cela, imaginez ce que j’ai ressenti », a confié le milieu parisien.