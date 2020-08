PSG – Mercato : Une destination se précise fortement pour Javier Pastore (AS Rome)

Spécialiste des transferts en Italie, Nicolo Schira révélait il y a quelques jours que Javier Pastore s’apprêtait à quitter l’AS Rome, et que plusieurs clubs de MLS s’intéressaient à l’ancien joueur du PSG, dont Los Angeles Galaxy. Et cette destination se précise pour El Flaco, qui avait refusé deux offres en provenance de Chine, dernièrement.

En effet, Gillermo Barros Schelotto, l’entraîneur de l’ancien club de Zlatan Ibrahimovic, a reconnu son intérêt pour Pastore, sut TMW. « C’est un profil qui nous intéresse beaucoup », a soutenu l’Argentin.

Pastore (31 ans) est sous contrat avec la Roma jusqu’en 2023 mais le club italien ne serait pas opposé à un départ cet été. Il espère encaisser 10 M€ pour le joueur, acheté 15 M€ au PSG en 2018. Pastore n’a pas inscrit le moindre but en 15 matches cette saison (2 passes décisives).

Guillermo #BarrosSchelotto has confirmed #LAGalaxy's interest in Javier #Pastore at TMW: "He is a profile very much appreciated".

