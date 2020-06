PSG – Mercato : une idée de génie est lancée pour éloigner Neymar de Messi

true

Plus impliqué cette saison, Neymar (28 ans) agite toujours le mercato. Un ancien joueur du PSG a lancé une idée pour choyer la star auriverde.

Été, comme hiver, la rumeur d’un retour de Neymar (28 ans) au Barça est évoquée. Mais, le PSG est bien décidé à conserver son joyau brésilien. Sous contrat jusqu’en 2022, comme Kylian Mbappé (21 ans), le club de la capitale aimerait bien prolonger le contrat de ses stars.

Cette saison encore, le FC Barcelone ne possède pas les liquidités pour s’offrir Neymar. Les Blaugranas devront beaucoup vendre ou proposer un improbable échange au PSG pour récupérer leur ancien joueur (2013-2017). L’Auriverde devrait bien rester du côté du Parc des Princes.

Invité à commenter le départ de Thiago Silva (35 ans) sur Canal Supporters, Omar Da Fonseca a proposé une surprenante solution pour flatter Neymar. L’ancien joueur du PSG milite pour que l’Auriverde récupère le brassard de capitaine la saison prochaine : « Neymar, il veut être capitaine ? S’il reste cet été, il faut lui donner le brassard. »

Cette marque de confiance toucherait au coeur le natif de Mogi das Cruzes. Neymar aime se sentir important et choyer par son club. Néanmoins, plusieurs anciens Rouge et Bleu ont estimé que ce rôle de capitaine devait revenir à Marquinhos (26 ans). Le défenseur central a toujours été irréprochable à Paris, depuis son arrivée en 2013. La suite de « O’Monstro » pourrait s’avérer donc délicate pour Thomas Tuchel et son staff.