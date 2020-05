PSG – Mercato : une pépite du club entre Messi et Cristiano Ronaldo ?

true

Alors que le Mercato se profile, le PSG va devoir gérer le cas épineux du jeune milieu de terrain Edouard Michut qui intéresse du monde.

Même si Leonardo a beaucoup à faire avec la préparation de la saison prochaine et du Mercato à venir, le directeur sportif du PSG a un autre dossier urgent à gérer. Edouard Michut, jeune milieu de terrain de 17 ans, n’a plus qu’un an de contrat et les convoitises s’accumulent.

Depuis quelques jours l’intérêt de Manchester City mais aussi du FC Barcelone a fuité pour le milieu de terrain parisien. Mais voilà que le Corriere dello Sport annonce que la Juventus Turin serait aussi sur le coup. Un intérêt que le PSG n’apprécierait que moyennement, le souvenir du départ précoce de Kingsley Coman pour la Juventus ayant laissé quelques rancunes.

Pour le jeune milieu de terrain parisien, entre la perspective de s’imposer au PSG ou d’évoluer dans le club de Pep Guardiola, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, le choix est forcément agréable…