PSG – Mercato : une piste plausible apparaît en défense

Selon un journaliste néerlandais, le PSG serait entré dans la concurrence au sujet du latéral de l’Ajax d’Amsterdam, Sergino Dest.

Ce n’est plus un secret : Thomas Meunier et Layvin Kurzawa vont quitter le PSG dans les prochaines semaines. Laissant la voie libre à Leonardo pour qu’il tente de dénicher une future perle défensive. Depuis des semaines, et comme vous le savez, il existe autant de candidats que de rumeurs. Mais la dernière en date est cette fois plausible.

Il s’agit du jeune latéral de l’Ajax d’Amsterdam, Sergino Dest, âgé de de 19 ans, qui peut évoluer à droite comme à gauche. Selon le journaliste néerlandais Mike Verweij, qui suit le dossier avec assiduité, la concurrence est rude puisque le FC Barcelone, le PSG et le Borussia Dortmund auraient déjà étudié le dossier.