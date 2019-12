PSG – Mercato : une raison étrange derrière les envies de départ de Neymar ?

true

Neymar, l’attaquant brésilien du PSG, fait certes profil bas cette saison mais cela n’empêche pas ses envies de départ de rester vives.

Après plusieurs mois de feuilleton l’été dernier, le PSG n’a pas cédé face aux offres jugées insuffisantes du FC Barcelone. Neymar est donc resté pour une saison de plus mais son cas devrait vite revenir sur le tapis. Il semble en effet que les envies de départ du Brésilien soient toujours vives.

Une tendance confirmée par Adriana Brandao, auteure d’un livre sur les liens entre le Brésil et Paris et qui a évoqué le cas Neymar. Dans les colonnes du Parisien, Brandao évoque une raison étrange qui explique notamment la volonté de Neymar de quitter le club. « Neymar est l’exception qui confirme la règle. Il ne voulait pas être là. Il voulait augmenter son aura, servir son image en passant par la France. Mais il veut désormais rentrer en Espagne. Il est un peu mystique et il pense que Paris ne lui a pas porté chance. Cela ne s’est pas passé comme prévu et il en est le premier responsable. »

Selon elle, Neymar souffre désormais d’une image largement écornée dans son pays compte tenu des événements autour de lui ces dernières années. « Depuis ses débuts au Brésil, les Brésiliens disent que c’est un enfant gâté. Tout le monde pensait qu’il allait mûrir, devenir adulte. Mais il est resté un enfant gâté et il est le premier perdant de ça. C’est dommage, c’est un gâchis. Les Brésiliens ne le soutiennent plus. »