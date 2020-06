PSG – Mercato : Wanda Nara se livre sur le transfert de Mauro Icardi

true

Femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara s’est confiée sur son gros transfert au PSG mais également sa double casquette étonnante.

Il y a dix jours, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan sont tombés d’accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi (27 ans) contre un chèque de 50 M€ (+8 M€ de bonus). Un coup négocié par l’épouse de l’attaquant argentin, Wanda Nara, qui est également parvenue à obtenir un contrat à 48 M€ sur 4 ans (12 M€ par saison).

Le PSG avait la parole du clan Icardi

Dans un entretien accordé à « Gente », l’ancienne mannequin a assuré que le choix était limpide dès le départ : « Nous avions déjà donné notre parole, le club connaissait notre volonté de rester à Paris. Peut-être que le mérite a été de pouvoir finaliser la vente en pleine pandémie. À chaque fois que nous nous sommes assis pour négocier avec la direction, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, quels clubs lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas ».

« C’est facile d’être l’agent de Mauro »

Concernant son rôle d’épouse – mère de famille (5 enfants) et impressario, Wanda Nara n’a aucun souci. Au contraire : « Je connais ses rêves et où il veut aller. C’est l’avantage de toutes ces années de confiance. Il y a des choses pour lesquelles je ne le consulte pas parce que je sais quelle sera sa réponse. On forme une bonne paire. C’est facile d’être l’agent de Mauro. Je ne dis pas que n’importe qui peut l’être parce que vous devez être au courant des questions techniques, des lois, des impôts. Mais c’est un joueur qui se vend tout seul. C’est facile d’accompagner la carrière d’un joueur comme ça ».