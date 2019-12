PSG – Mercato : Zlatan Ibrahimovic a fait le bon choix en retournant à Milan

true

L’ancienne star du PSG Zlatan Ibrahimovic s’est engagée avec le Milan AC. Un choix approuvé par son ancien coéquipier Edwin van der Sar.

Après deux saisons en MLS, Zlatan Ibrahimovic (38 ans), l’ancien attaquant du PSG, a choisi de revenir en Italie, au Milan AC. Sur Sky Sports Italia, l’ancien gardien néerlandais Edwin van der Sar, qui était passé par l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin et Manchester United comme le géant suédois, l’ancien gardien néerlandais Edwin van der Sar a salué ce choix aux Globe Soccer Awards, à Dubaï.

56 buts en deux saisons lors de son premier passage chez les Rossoneri

« Milan est une excellente opportunité pour Ibra, a soutenu Van der Sar. Il peut retourner en Italie et profiter de ses dernières années, jouer et marquer pour amener les Rossoneri le plus loin possible ». Ibrahimovic avait évolué au Milan AC entre 2010 et 2012, inscrivant 56 buts en deux saisons avec les Rossoneri.