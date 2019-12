PSG : Messi et Suarez vont encore causer des problèmes à Neymar

true

Neymar (PSG, 27 ans), qui profite de ses vacances pendant la trêve hivernale, va être obligé de faire un crochet pour assister aux dix ans de mariage de Luis Suarez et Sofia Balbi.

Le PSG a prévu de reprendre l’entraînement début janvier. Les joueurs ont donc toute latitude pour étaler leurs vacances d’hiver, à commencer par les Sud-Américains.

On le sait, ces derniers ont toujours une fâcheuse tendance à rentrer en retard de leurs congés passés à l’autre bout du monde. Surtout au PSG, et surtout Neymar. L’attaquant brésilien ne devrait pas déroger à la règle cette année encore, surtout quand on sait ce qu’il prépare… ce jeudi 26 décembre.

Messi et Neymar aux noces d’étain du couple Suarez – Balbi

Selon Mundo Deportivo, Neymar a ainsi confirmé sa présence aux noces d’étain de Luis Suarez et Sofia Balbi. L’événement a lieu à Punta de Este, en Uruguay, et sera nourri de plusieurs convives proches de l’attaquant du FC Barcelone. Le journal catalan ajoute que « El Pistolero » a d’ailleurs invité Lionel Messi pour que Neymar se sent obligé de venir aussi. Histoire de reformer pour un jour la fameuse triplette « MSN »…