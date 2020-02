PSG : Messi, Ronaldo…quand Tite (re)met Neymar à sa juste place

true

Pas (toujours) facile d’être prophète en son pays. Y compris pour le Brésilien du PSG, Neymar, en dépit d’une saison accomplie avec le club de la capitale. L’ancien joueur du Barça, qui inquiète les supporters parisiens quant à sa participation au 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, ne fait pas partie des deux meilleurs joueurs au monde.

Et c’est son sélectionneur, Tite, qui l’indique lors d’un forum autour du ballon rond organisé à Bilbao. Même lorsque le Ney est au sommet de son art.

« En dessous de Ronaldo et de Messi »

« La baisse de forme de Neymar s’expliquait plus par les blessures que par le reste, et ça nous a porté préjudice à la Coupe du monde. Mais quand il est dans des conditions normales, il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde. Mais le meilleur Neymar que j’ai vu est en dessous de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Eden Hazard et Kevin De Bruyne, eux, sont incroyables, mais ils n’ont jamais atteint ce niveau. »