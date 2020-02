PSG : les signes positifs s’accumulent sur la blessure de Neymar

true

Plus les jours avancent, moins il ne fait de doute que Neymar sera bien présent pour le choc entre Dortmund et le PSG, mardi.

Si Thomas Tuchel a mis le doute sur son cas, les dernières nouvelles au sujet de Neymar sont rassurantes. RMC hier soir et l’Equipe ce matin estiment que la participation de l’attaquant du PSG au match contre Dortmund est très probable, voire acquise.

En réalité, il semble que le retour régulièrement retardé de Neymar ne soit qu’une précaution du staff médical. De quoi marquer d’ailleurs quelques oppositions avec Thomas Tuchel, le coach parisien qui aurait certainement préféré faire rejouer Neymar plus tôt.

Dans les colonnes de l’Equipe, un nouveau signe positif vient en tout cas s’ajouter à ces dernières informations. L’ancien docteur du PSG, Alain Simon, a estimé au vu des images de la blessure du joueur qu’il n’y avait pas franchement matière à s’inquiéter. « S’il y a un vrai traumatisme, c’est entre trois et quatre semaines pour ne plus avoir mal. (…) Ce qui me fait dire que ce n’est pas très grave, c’est que si ç’avait été une subluxation, par exemple, il serait sorti tout de suite en se tenant le thorax. Là, c’est plutôt à froid que la douleur s’est réveillée. Après, qu’il ne soit pas à 100%, c’est possible », a conclu le médecin.