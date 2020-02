PSG : Neymar pourrait balayer les doutes sur sa blessure dès demain

true

S’il semblait, ces derniers jours, que le PSG avait simplement choisi la solution prudente avec Neymar victime d’une blessure aux côtes, Thomas Tuchel a créé quelques remous sur le sujet. En évoquant Neymar après le large succès contre Dijon (6-1), le coach allemand a mis le doute sur sa participation au match face au Borussia Dortmund.

Au final, comme l’ont expliqué RMC et l’Equipe entre hier et ce matin, il semble toutefois que cette communication de Thomas Tuchel soit plus une volonté de mettre en avant que la prudence autour de Neymar soit le fait du staff médical, et pas forcément son envie. Et pourquoi pas la tentation supplémentaire d’instaurer une atmosphère de bluff…

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Mais tout cela pourrait être balayé dès demain. En effet, selon le Parisien, « la tendance voudrait qu’il (Neymar) retrouve quelques minutes de jeu avant le déplacement dans la Ruhr », lors du déplacement du PSG à Amiens ce samedi. Pour retrouver le rythme de la compétition avant mardi, Neymar sera-t-il donc présent au stade de la Licorne pour balayer les doutes ? Début de réponse avec la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi après-midi.