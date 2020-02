PSG – MHSC (5-0) : les 5 choix payants de Thomas Tuchel

true

Pablo Sarabia préféré à Mauro Icardi

Face à la cadence folle des rencontres, Thomas Tuchel avait choisi de ne pas aligner ses 4 Fantastiques au coup d’envoi et c’est l’espagnol qui a fait office de surprise du chef, remplaçant l’efficace Mauro Icardi. En 69 minutes sur le pré, l’ancien joueur du FC Séville a montré qu’il valait mieux que son statut de doublure, ouvrant la marque d’une reprise instinctive de l’extérieur de la surface (8e) et servant de point d’appui pour le but (sublime) de Di Maria.

Layvin Kurzawa préféré à Abdou Diallo

En défense, Thomas Tuchel n’avait pas vraiment le choix des armes… A l’exception du poste de latéral gauche où deux options existaient pour remplacer Juan Bernat. C’est finalement Kurzawa qui a été choisi et l’ancien Monégasque a justifié la confiance placée en lui en inscrivant le 5e but, à l’affût sur un centre tir de Mbappé mal repoussé.

Neymar laissé sur le pré malgré une frayeur

Pendant 15 minutes, on a eu peur pour la cheville de Neymar. En effet, juste avant la pause, le très provocateur Brésilien avait subi un mauvais coup d’Arnaud Souquet. Finalement, Thomas Tuchel ne l’a pas économisé au retour du vestiaire et « Ney », qui a joué l’intégralité de la rencontre, a justifié la confiance de son coach en délivrant une passe décisive pour le 4-0 signé Mbappé et en étant à l’impulsion du 5e but.

Kylian Mbappé a pu se reposer… malgré lui



A l’instar de Mauro Icardi, le natif de Bondy a pu souffler ce samedi. S’il a démarré le match à la pointe de l’attaque, provoqué le carton rouge de Bertaud, marqué le 4e but et été à l’origine du 5e, Mbappé est vite sorti du terrain. Dès la 68e minute pour être précis. Forcément, le Champion du Monde était mécontent de ce changement et s’en est ému devant son entraîneur. Un choix qui est cependant facilement compréhensible à deux semaines à peine du choc face au Borussia Dortmund.

Tanguy Kouassi solide derrière

Préféré à l’allemand Thilo Kehrer, le gamin de 17 ans a fait son match aux côtés de l’impérial Presnel Kimpembé. Il faut dire qu’avec l’exclusion rapide du gardien montpelliérain, les (rares) intentions de jeu héraultaises ont été vite anéanties. Forcément, il a passé une soirée tranquille. Mais c’est toujours bien de montrer aux jeunes que l’on compte faire signer qu’ils peuvent avoir leur place dans la rotation de l’effectif…