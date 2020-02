PSG – Montpellier : Cavani sera bien de la partie

false

Cet après-midi (17h30), le PSG reçoit Montpellier au Parc des Princes pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Edinson Cavani, qui n’est finalement pas parti de la capitale lors des derniers jours du Mercato, fait partie des joueurs convoqués par Thomas Tuchel.

L’Allemand doit en revanche se passer des services de Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat et Colin Dagba, tous blessés. Cavani ne semble donc plus souffrir du pubis. Il n’a plus joué avec le PSG depuis le 12 janvier face à Monaco (3-3).