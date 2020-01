PSG : Montpellier, les blessés, Kimpembe…Thomas Tuchel avait des choses à dire

true

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, était à l’instant en conférence de presse. Et ce avant l’accueil de Montpellier au Parc des Princes.

L’adversaire : Montpellier

« Montpellier est une équipe habituée de jouer dans son système en 5-3-2. Nous devons être vigilants. C’est un plaisir de revenir au Parc après 5 matches de suite à l’extérieur. Le match aller à Montpellier était positif, avec un scénario favorable à la fin. Il peut faire partie des matches clés de la saison, tout comme celui contre Monaco à domicile. »

Le groupe et les blessés

« On s’adapte toujours par rapport aux blessés. Contre Montpellier, on devra faire sans Thiago Silva, Bernat, Dagba et Marquinhos. »

Kimpembe

« Il a travaillé tout l’été pour revenir à un excellent niveau. Il a été exceptionnel. Depuis le match contre le Real Madrid à domicile, il a maintenu son niveau. Il est beaucoup plus mature dans sa façon d’être. »