PSG : Nagelsmann (RB Leipzig) attend Tuchel de pied ferme

Qualifié pour les demi-finales de la C1, face au PSG, Julian Nagelsmann, coach du RB Leipzig, a déjà lancé la rencontre face aux Parisiens.

Le PSG connaît son futur adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions. Venu à bout de l’Atlético de Madrid (2-1), le RB Leipzig tentera de mettre fin au rêve européen des Rouge et Bleu. Ce choc opposera deux entraîneurs allemands et marquera des retrouvailles. Julian Nagelsmann était l’adjoint de Thomas Tuchel, à Augsbourg.

Au micro de Sky Sport en Allemagne, Nagelsmann s’est réjoui de retrouver son mentor. « Un duel fratricide des entraîneurs, il a été mon patron au FCA. Ensuite, je l’ai affronté avec Hoffenheim lorsqu’il était au Borussia Dortmund. J’ai rarement gagné contre lui. À nous de tout mettre en oeuvre afin d’inverser la tendance. »

Le jeune Nagelsmann (33 ans) a l’air déjà de très bien avoir étudié son futur adversaire. « Paris est une grande équipe avec un grand entraîneur. Contre l’Atalanta Bergame, sa première période a été correcte et après le repos, les Parisiens ont vraiment été très bons. Ils ont passé la vitesse supérieure, notamment avec l’entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a apporté de la fraîcheur et de la profondeur. Mardi, je suis convaincu que Mbappé va jouer d’entrée et Angel Di Maria sera de retour après sa suspension. »

Pour Youssouf Poulsen, buteur du RB Leipzig, l’écurie allemande aura ses chances face au club de la capitale. « J’ai vu Paris face à Bergame. C’est une équipe au minimum au moins aussi forte que l’Atlético. Si nous parvenons à reproduire le même jeu, nous assisterons à un grand match et tout sera possible. »