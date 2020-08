PSG : Navas, Verratti… Les espoirs de Tuchel s’amenuisent avant Leipzig

true

Les chances de voir Keylor Navas et Marco Verratti lors de PSG – Leizpig sont plus que minces. Mais l’espoir se porte sur la finale…

Mardi, le Paris Saint-Germain affrontera Leipzig pour la deuxième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire. Un match important, inédit à ce niveau de la compétition entre deux clubs peu habitués du dernier carré, et qui devrait bel et bien se jouer sans la présence de deux cadres de Thomas Tuchel.

En effet, comme le confirme « L’Equipe » du jour, il est peu probable de voir Keylor Navas et Marco Verratti face aux allemands dans moins de quatre jours. Si le staff médical francilien s’active pour le portier costaricien et le petit Italien, c’est davantage pour la finale que cela travaille. Respectivement victime de lésion à l’ischio-jambier et au mollet, les deux hommes nécessiteraient encore trois semaines d’arrêt mais les circonstances exceptionnelles du « final 8 » les poussent à prendre des risques.

Concernant Navas, le PSG nourissait encore un mince espoir de pouvoir compter sur lui pour le Red Bull. Espoirs qui devraient cependant s’envoler à l’issue des essais cliniques du jour. Pour Verratti, qui peine encore à courir normalement, il faudrait que ce dernier reprenne le ballon avant lundi pour envisager sa présence sur une hypothétique finale le dimanche suivant…