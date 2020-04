PSG : Neymar a son chouchou dans l’effectif parisien

Deux stars dans une même équipe, ça peut marcher. Au PSG, Neymar et Kylian Mbappé sont en train de le prouver. Pas de jalousies entre les deux cracks et une stat le prouve puisque le meilleur pourvoyeur de Mbappé cette saison n’est autre que Neymar.

💬 @NeymarJr : « J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club et mes coéquipiers me manquent. Le football me manque vraiment ! »

🔴🔵 #ICICESTPARIS

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2020