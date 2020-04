PSG : Neymar a une obsession pour cette fin de saison

Sur les réseaux sociaux, Neymar a expliqué qu’il commençait à trouver le temps long au Brésil, où il est confiné, malgré la présence à ses côté de plusieurs de ses proches et des activités assez variées. Le foot le démange et Nenê, son compatriote, a promis qu’à son retour, ce serait du grand Neymar.

💬 @NeymarJr : « J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club et mes coéquipiers me manquent. Le football me manque vraiment ! »

