PSG : Neymar, Cavani et Navas au coeur d’un vrai problème

Les frontières avec les pays non-européens resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Un vrai souci pour le PSG au sujet de Neymar, Cavani et Navas.

Comme vous le savez, Emmanuel Macron, le Président de la République, s’est exprimé hier soir face aux Français et a indiqué que le confinement resterait d’actualité jusqu’au 11 mai prochain. Ce qui, du coup, laisse une possibilité aux dirigeants de notre football pour reprendre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 dans la foulée. Et sans doute sans supporters dans les tribunes. Mais qu’en sera-t-il pour certains joueurs du PSG ?

La question mérité en effet d’être posée car les frontières, avec les pays non-européens, restreint fermées jusqu’à nouvel ordre. Ce qui implique que les joueurs sud-américains du club de la capitale, Neymar, Edinson Cavani et Keylor Navas, repartis chez eux depuis le début du confinement, vont peut-être devoir y rester. Le championnat, dès lors, ainsi que la Ligue des Champions pour un quart de finale, pourraient du coup reprendre sans eux.

Thiago Silva pas concerné

A noter, et cela est important, que le problème ne concerne pas Thiago Silva. Car si le Brésilien est lui-aussi retourné au pays, il bénéficie d’un passeport français depuis plusieurs mois.