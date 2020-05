PSG : Neymar devant Messi et Ronaldo, c’est pour bientôt

true

Enraîneur du Brésilien en 2017-18 au PSG, Unai Emery pense que Neymar deviendra le meilleur joueur du monde quand Lionel Messi aura raccroché les crampons.

Successeur désigné de Lionel Messi à l’époque où il était au FC Barcelone, Neymar a perdu de sa superbe depuis qu’il est parti au PSG en 2017. Mais pour Unai Emery, qui l’a dirigé lors de sa première saison parisienne, rien n’est remis en cause. Le Brésilien peut toujours devenir le meilleur joueur du monde, comme il l’a expliqué à l’agence de presse espagnole EFE.

« Je pense qu’il peut prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour être le meilleur joueur du monde, et il a le temps de le faire L’année que j’ai passée avec lui a été magnifique, j’ai beaucoup appris en le voyant à chaque séance d’entraînement et lors des matches. Neymar a le foot en lui, il a aussi les facultés pour faire ce qu’il veut sur un terrain. »

Toutefois, Emery a précisé que le meilleur joueur du monde actuellement était Lionel Messi. Ce qui ne surprendra personne vu que le Basque est un grand passionné du jeu prôné par le FC Barcelone.