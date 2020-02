PSG : Neymar est maudit, il pourrait manquer Dortmund ! 

true

L’alerte orange est donnée pour Neymar. Touché samedi devant le MHSC (5-0), l’attaquant du PSG a passé des examens, lundi, qui ont décelé une lésion chondro-costale (entre les côtes et le cartilage), survenue après un duel avec Arnaud Souquet.

« C’est douloureux, dans la mesure où la côte monte et descend avec la respiration. Mais avec des anti-inflammatoires, des antalgiques, voire une contention au niveau du thorax, normalement en huit jours tout a disparu », a expliqué le médecin cardiologue Alain Ducardonnet au micro de RMC Sport.

⏳ 11/03/2020 21:00 Paris Saint Germain vs Borussia Dortmubd https://t.co/jw49epKUhF — Diario AS (@diarioas) February 3, 2020

Hier soir, Neymar a confirmé que son état n’était pas grave et qu’il pourrait même revenir dimanche contre l’OL (21h). « Neymar sera laissé au repos pour le match contre Nantes ce mardi, explique le court texte diffusé sur son site officiel. Ce n’est rien de grave, et il est possible qu’il soit disponible pour le match de dimanche contre Lyon. »

Une malédiction guette Neymar chaque 11 mars

Ce n’est finalement pas la blessure à proprement parler qui pourrait priver le crack du PSG du match retour contre le Borussia Dortmund. Mais une malédiction tenace qui le poursuit. Le journal espagnol AS a rappelé que Neymar a toujours été absent en compétition officielle le 11 mars ces cinq dernières années, à cause de blessures (3 fois) ou de suspensions (2 fois). Et devinez quel jour le PSG reçoit le club allemand en Ligue des champions ?