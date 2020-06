PSG : Neymar évite un première frayeur scandaleuse à Leonardo

true

Empêtré dans une affaire d’homophobie avec son beau père au Brésil, Neymar (28 ans) ne verra pas son nom traîné dans la boue. Le PSG peut être soulagé.

Leonardo peut pousser un grand ouf de soulagement. Visé par une plainte pour homophobie depuis quelques jours au Brésil, Neymar ne sera finalement pas poursuivi. Selon média local UOL, le ministère public de Sao Paulo a choisi de ne pas donner suite à la requête formulée par le plaignant.

L’activiste LGBT Agripino Magalhães avait en effet déposé plainte auprès du parquet de Sao Paulo pour « crime d’homophobie et d’incitation à la haine » qu’il fondait sur un enregistrement audio dans lequel Neymar et ses amis profèrent des insultes à caractère homophobe à l’encontre du mannequin Tiago Ramos (22 ans). Neymar y traite le compagnon de sa mère, de « petit p*** et d’enc*** », alors qu’un de ses amis dit qu’il faudrait lui « mettre un balai dans le c**. »

Neymar déjà tourné vers la C1

La mère de l’attaquant du PSG (28 ans) avait rendu publique sa relation avec le jeune homme en avril dernier, Neymar l’encourageant d’ailleurs dans sa démarche mais c’était avant que la presse à scandales brésilienne ne révèle, peu après cette officialisation, que le petit ami de Nadine Gonçalves était bisexuel. Au point de vue sportif, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone va donc pouvoir se concentrer sur la saison à venir, lui qui a repris l’entraînement ce lundi à Paris et qui semble archi-motivé à l’idée de briller en Ligue des champions en août.