PSG : Neymar, Mbappé et les autres connaissent leurs premiers adversaires

Avant de participer au Final 8 de Ligue des Champions, et d’affronter l’OL et l’ASSE en finales de Coupes, le PSG prépare ses matches amicaux.

C’était hier jour de reprise au PSG. Sans ballon, certes, mais avec une batterie de tests physiques et médicaux, indispensables en cette période Covid-19. Manquaient à l’appel ceux qu’on ne reverra pas en Ligue des Champions : Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

Le reste de l’effectif, lui, commence peu à peu à connaître le programme de début de saison. Avec, bien entendu, un alléchant Final 8 de C1 qui se tiendra à Lisbonne au mois d’août, et deux finales de Coupes nationales face à l’OL, en Coupe de la Ligue, et l’ASSE, en Coupe de France. A priori, et comme le souligne l’Equipe ce matin, il ne devrait pas y avoir de stage de préparation. Pas plus en France qu’à l’étranger.

Quatre matches amicaux au programme

En revanche, des matches amicaux commencent à s’organiser. Outre celui du 9 juillet, face aux U-19 du PSG, une confrontation face au Havre serait prévue le 11 ou le 12 juillet. Deux autres duels sont à l’étude en fonction des dates retenues pour les Coupes avec des adversaires identifiés : le Celtic Glasgow et Anderlecht.