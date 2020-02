Dortmund – PSG (2-1) : Neymar, Mbappé, Tuchel… Daniel Riolo tire dans le tas !

true

Sur Neymar

« Neymar a été nul. On l’a tous vu. Lui aussi. En sortant du stade, il a trouvé un micro pour proposer l’excuse idéale: Le manque de rythme. Mieux, c’est à cause du club s’il n’a pas joué depuis la veille de son anniversaire début février. Le doc? Le coach? Le Directeur Sportif? Il ne dit pas qui est le fautif. Ce qu’on sait nous, en revanche, c’est que la gestion de ce club est toujours aussi grotesque. Et on sait aussi que les propos de Neymar vont faire du bruit et être commenté pendant trois semaines. On va encore dire que c’est à cause des médias! Le PSG est devenu un Neymar FC. Ses caprices insupportables de l’été ont été oubliés. Le succès doit venir de lui. Tout le club est à genoux et le sera jusqu’au match retour. Il a intérêt à être bon et à qualifier le PSG. C’est son intérêt s’il veut envisager un départ. Sinon qui va vouloir de ce joueur? »

Sur Mbappé

« Caché derrière Neymar, l’autre star a été tout aussi nulle. Mbappé en 9, ça ne marche pas. Tuchel s’est trompé de À à Z. Reste l’attitude du joueur. Indigne de ce niveau. Mais pas de souci, on sait qu’au Real, il trouvera un motif pour courir. »

Sur Tuchel

« Au PSG, plus on s’approche du huitième de finale, plus la panique grandit. On met Neymar dans le formol pour le protéger. Il faut qu’il arrive frais à Dortmund. Ah mais il n’a pas de rythme. On fait tourner l’équipe pour être en forme. Pourtant, Marquinhos, Thiago Silva n’étaient pas au top. Bernat, lui, n’est jamais revenu. Bon, mais on a un système. On a bien bossé sur le 4-2-4. Mais le jour du match, Tuchel invente un 3-4-3. On a cru que c’était un 4-3-3 avec Marquinhos au milieu comme en début de saison, mais non non, c’était bien une défense à 3. Bousculé comme jamais dans leur terne quotidien, les Parisiens ont logiquement souffert. On n’a rien compris au schéma de jeu, mais le pire c’est surtout de constater que sortir du train-train soit aussi dur. »