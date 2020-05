PSG : Neymar ne sera pas le premier des Brésiliens à rentrer à Paris

true

Même s’il n’y a pas encore de date officielle pour la reprise de l’entraînement au PSG, Marquinhos s’apprête déjà à revenir en France par sécurité.

A l’annonce du confinement, plusieurs cadres étrangers du Paris Saint-Germain ont fait le choix de rentrer dans leur pays. C’était notamment le cas de Neymar et Thiago Silva puis, plus tard, de Marquinhos ou encore Edinson Cavani. Alors que la situation sanitaire s’est améliorée en France et qu’une reprise de l’entraînement semble possible pour le 22 juin dans la Capitale, certains se prépareraient déjà à revenir.

D’après la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, chroniqueuse sur « Europe 1 » et proche du clan des Sud-Américains dans la Capitale, Marquinhos serait le premier à préparer son retour : « Il était venu au Brésil pour être un peu avec la famille de sa femme, Carol. Il va revenir en France pour faire la quarantaine. Le PSG n’a rien officialisé mais le club travaille sur une reprise de l’entraînement le 22 juin, avec des tests médicaux ».

Vu par beaucoup comme le futur capitaine du PSG avec la fin de contrat annoncée de Thiago Silva, Marqui aurait pour volonté de « donner l’exemple » et d’être présent dès le premier jour au centre Ooredoo. En revanche, dans le clan Neymar, aucune date de retour n’est avancé …