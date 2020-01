PSG : Neymar ou Mbappé ? Navas en voit un des deux dans un autre monde

true

Le PSG affrontera le LOSC ce soir à Lille en clôture de la 21e journée de L1 (21h). Neyma et Kylian Mbappé devraient occuper le front de l’attaque parisienne dans un 4-4-2 devenu habituel pour Thomas Tuchel.

Keylor Navas : « Je suis très heureux à Paris, ma famille se sent bien. Je ne suis pas venu m’amuser au PSG. Il y a un très bon groupe. » (@telefoot_TF1) pic.twitter.com/nO1MNipi2G — Actu Foot (@ActuFoot_) January 26, 2020

Le but sera également gardé par Keylor Navas, titulaire indisctuable depuis son arrivée cet été en provenance du Real Madrid. Le gardien costaricien n’est pas venu au PSG pour faire du crochet et pense qu’il peut encore gagner la Ligue des champions grâce au talent de Neymar.

Navas voit Neymar au-dessus du lot

« C’est un joueur d’un autre niveau, d’un autre monde, estime Navas dans une interview accordée à Téléfoot. On est très contents de l’avoir dans l’équipe. Il nous rend plus fort, on sait qu’il est déterminé à tout donner. Moi, je ne suis pas venu pour m’amuser, mais pour travailler avec humilité et gagner des titres. »